Ceferin ai ribelli: “C’è ancora tempo per cambiare idea. La Juve? 15 anni fa era in B…” Il presidente della Uefa torna a parlare, ribadendo il totale distacco dalla Superlega: “Mi rivolgo soprattutto ai proprietari della squadre inglesi: avete fatto un errore enorme”. E poi “Il calcio cambia, abbiamo bisogno di storie come quella dell’Atalanta” […]

martedì 20 Aprile 2021.

Ceferin ai ribelli: “C’è ancora tempo per cambiare idea. La Juve? 15 anni fa era in B…”

Il presidente della Uefa torna a parlare, ribadendo il totale distacco dalla Superlega: “Mi rivolgo soprattutto ai proprietari della squadre inglesi: avete fatto un errore enorme”. E poi “Il calcio cambia, abbiamo bisogno di storie come quella dell’Atalanta”



