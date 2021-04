Emergenza coronavirus, in provincia di Crotone solo due nuovi casi ieri

Anche se nei reparti covid salgono a 49 i degenti positivi

Nunzio Esposito

CROTONE,

martedì 20 Aprile 2021.

Solo due i casi positivi rilevati ieri in provincia di Crotone su 124 tamponi eseguiti, come dire un “minimo storico” in tempi di pandemia per il nostro territorio pitagorico (pari all’1,6%), anche se nei reparti covid, già al collasso da giorni, salgono a 49 i degenti affetti dal coronavirus (7 in più rispetto al giorno prima) e con altri 6 decessi si raggiunge quota 63 morti dall’inizio della pandemia.

Complessivamente ci avviciniamo ormai ai 5mila casi totali (il 2,9% della popolazione), con 3.863 guariti (il 77,4%) ed ancora poco più di mille, di cui 737 asintomatici e 301 sintomatici in isolamento domiciliare.

Ovunque, tra i 27 comuni della provincia, ieri si sono registrati numeri in discesa, soprattutto nei centri con più positivi: meno 12 a Crotone (dove però si sono avuti altri due morti), meno 21 a Cutro (anche se salgono 18 i residenti ricoverati), meno 11 a Cirò Marina (+1 decesso).

A seguire Petilia Policastro che scende da 72 a 55 casi attivi, Mesoraca -2, Cirò -4 e poi situazione stazionaria negli altri comuni.

Infine, 660 il numero dei vaccini somministrati nella giornata di ieri nei vari centri vaccinali della provincia.

