Il Barça ci ripensa? Laporta: "Votano i soci". E anche l'Atletico Madrid vacilla Duro l'intervento del numero uno dei blaugrana: "Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nostro club non voteranno per essa, dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro"

martedì 20 Aprile 2021.

Il Barça ci ripensa? Laporta: “Votano i soci”. E anche l’Atletico Madrid vacilla

Duro l’intervento del numero uno dei blaugrana: “Non entreremo a far parte della Superlega fino a quando i soci del nostro club non voteranno per essa, dovrà essere una loro decisione, mi sembra chiaro”



