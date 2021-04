Ancora talenti dall’IPSIA Barlacchi di Crotone settore Meccanico, Ibrahim Maktoum “bronzo” ai Campionati regionali di Cross

L’allievo-atleta Ibrahim Maktoum della classe 4D si è distinto ai Campionati regionali di Cross a San Giovanni In Fiore

LaRedazione

Crotone,

mercoledì 21 Aprile 2021.

Maktoum ha ottenuto non solo il primo posto di categoria Juniores ma una preziosa medaglia di bronzo nella classifica generale assoluti. La Fidal Calabria può contare su un altro giovane talento nella categoria Juniores, Ibrahim Maktoum della Scuola Atletica Krotoniate, Altra grande affermazione per il coach Scipione Pacenza e per la Scuola Atletica Krotoniate con l’atleta Ibrahim Maktoum che trionfa ai Campionati regionali di Cross a San Giovanni In Fiore e con il veterano Carmine Talarico che si laurea Vice Campione Regionale della Categoria Master 55. Grande soddisfazione per il settore meccanico scuola frequentata dal campione, dove tutti i docenti e la Dirigente Scolastica Rita Serafina Anania, lo hanno acclamato per la sua straordinaria vittoria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA