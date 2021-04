Emergenza coronavirus, nel crotonese 71 nuovi tamponi positivi

Ancora in aumento i ricoveri nei reparti covid.

Nunzio Esposito

CROTONE,

mercoledì 21 Aprile 2021.

L’hub vaccinale di Cirò Marina

Sensibile balzo in avanti nelle ultime 24 ore dei casi positivi nella nostra provincia: dai 2 di lunedì si è passati ai 71 di ieri, rilevati su una base di 202 tamponi effettuati, pari quindi al 35,1%.

L’incremento maggiore si è avuto a Crotone, passata da 282 a 295 casi attivi, quasi tutti in isolamento domiciliare, così come un lieve aumento si è registrato a Cirò Marina (+4), a Isola Capo Rizzuto (+2), a Petilia Policastro (+2) ed a Mesoraca (+7), mentre calano, seppur di poco, a Cutro (-6) ed a Cotronei (-1).

Nell’alto crotonese ionico Melissa passa da 17 a 12 casi attivi in sole 24 ore, ma purtroppo anche la prima vittima tra i suoi abitanti, Cirò Superiore un caso positivo in meno, mentre a Crucoli, dove ufficiosamente si segnalano due nuovi focolai, l’ufficialità del bollettino della Asp diramato ieri parla di un solo nuovo soggetto positivo al coronavirus, anche questo in isolamento domiciliare.

Ancora in aumento (e questo è un aspetto oltremodo negativo) i ricoveri nei reparti covid, giunti ora a 51 pazienti, mentre i decessi sono 64 e oltre 50 i guariti, mentre il totale dei casi attivi in tutta la provincia è di 1.079 (+16 rispetto al giorno prima), escludendo ovviamente gli extracomunitari ed i non residenti.

Quanto alla campagna vaccinazione, ieri, nei vari centri vaccinali del territorio crotonese, sono state somministrate 731 dosi (+71 rispetto a lunedì).

