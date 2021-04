Superlega, il Milan rompe il silenzio: “Sensibili ai tifosi ma serve un modello sostenibile”

Superlega, il Milan rompe il silenzio: “Sensibili ai tifosi ma serve un modello sostenibile” Nota del club rossonero che dà conto delle preoccupazioni ma non rinnega il progetto: “L’evoluzione è necessaria per progredire. Continueremo a impegnarci per definire il futuro del calcio” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 21 Aprile 2021.

