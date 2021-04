Auto invasa dalle fiamme a Isola Capo Rizzuto, intervenuti Vigili del fuuoco

Sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri di Isola di Capo Rizzuto

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Isola Capo Rizzuto,

giovedì 22 Aprile 2021.

Ieri sera alle 22.00 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del comando di Crotone segnalava un’auto in fiamme a Isola Capo Rizzuto in via Lunga.

I vigili del fuoco già impegnati nello spegnimento di un incendio sterpi il località Passo Vecchio a Crotone, si sono immediatamente spostati, recandosi sul posto, trovando l’auto Opel corsa, già invasa dalle fiamme, lo spegnimento delle stesse ha evitato il propagarsi del fuoco ad alcune auto vicine e un appartamento al primo piano.

