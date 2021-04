Conte: “La pressione si sente, ma il traguardo è vicino. E sulla Superlega…”

La Redazione24

giovedì 22 Aprile 2021.

Il tecnico dell’Inter: “Tanti giocatori non hanno mai lottato per lo scudetto. Da uomo di sport credo nelle tradizioni, ma la Uefa non può tenersi tutti i diritti”



