Gol in fuorigioco, pali e… le “parti basse” di Perisic: Spezia-Inter in un minuto

Gol in fuorigioco, pali e… le “parti basse” di Perisic: Spezia-Inter in un minuto Non si va oltre l’1-1 fra Spezia e Inter. Due gol nel primo tempo, nel secondo l’Inter ci prova ma fra gli errori di Lukaku, due pali e due gol annullati per fuorigioco non riesce a portare a casa i tre […]

La Redazione24

,

giovedì 22 Aprile 2021.

Gol in fuorigioco, pali e… le “parti basse” di Perisic: Spezia-Inter in un minuto

Non si va oltre l’1-1 fra Spezia e Inter. Due gol nel primo tempo, nel secondo l’Inter ci prova ma fra gli errori di Lukaku, due pali e due gol annullati per fuorigioco non riesce a portare a casa i tre punti.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA