Incidente stradale sulla SS106 a Crotone: auto finisce fuori strada, ferito 48enne

Questa mattina alle 8:30 una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone è intervenuta per un incidente stradale

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

venerdì 23 Aprile 2021.

Giunti sul posto vi era una sola autovettura coinvolta, una Ford fiesta uscita fuori strada finendo la corsa in un canalone di scolo.

All’interno una sola persona, un uomo di anni 48 lievemente ferito affidato immediatamente ai sanitari del 118, i vigili del fuoco hanno subito eseguito la messa in sicurezza del veicolo e della zona circostante in quanto vi era fuoriuscita di liquidi dal motore dovuti al forte urto.

Sul posto per i rilievi del caso anche la polizia.

