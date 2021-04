Juve, Chiesa non ce la fa. Milan, riecco Bennacer. Inter, in attacco non si cambia

La Redazione24

venerdì 23 Aprile 2021.

Juve, Chiesa non ce la fa. Milan, riecco Bennacer. Inter, in attacco non si cambia

Tanti dubbi per Pirlo, che dovrebbe dare ancora fiducia a Dybala. Iachini senza Bonaventura. Sassuolo, Djuricic squalificato. Samp, Quagliarella riposa



