La Redazione24

,

venerdì 23 Aprile 2021.

Punizione di Brugman, Ronaldo non salta e la palla passa…

Nel vantaggio momentaneo del Parma a Torino sulla Juventus c’è anche la “collaborazione” della barriera bianconera. E in particolare di Cristiano Ronaldo, che non salta e non vede arrivare la palla perché ha il viso coperto per proteggersi.



