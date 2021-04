Conclusa l’esercitazione addestramento fluviale nel fiume Neto dei Vigili del Fuoco Crotone

Si è conclusa una due giorni di addestramento Fluviale degli uomini del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Crotone, nelle acque del fiume Neto, precisamente tra Santa Severina e Rocca di neto

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

sabato 24 Aprile 2021.

L’esercitazione consente di mantenere un livello sempre efficace dei Vigili del Fuoco Fluviali in caso di alluvioni, visto il ripetersi di questi eventi nel nostro territorio.

In acqua sono state effettuate manovre di conduzione gommone in corrente, salvataggio pericolanti in corrente con lancio del cordino e uomo al guinzaglio, realizzazione con corde di telefeniche con aggancio di gommone e tutte le manovre da manuale.

Gli uomini impegnati, che con passione non si tirano mai indietro al continuo aggiornamento, sono stati 20 liberi dal servizio, brevettati con qualifica SAF Fluviale, e con a seguito due gommoni da rafting in dotazione al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Crotone.

