Torre Melissa è “Bandiera Verde 2021”, riconfermata per la settima volta come località a misura di bambino

Anche quest’anno Torre Melissa viene premiata con la Bandiera Verde

La Redazione

Torre Melissa,

sabato 24 Aprile 2021.

La Bandiera Verde sventola anche per il 2021 a Melissa, si riconferma per il 7° anno consecutivo per il proprio litorale, cioè spiaggia a misura di bambino. I requisiti per tale titolo rispondono a criteri predisposti e valutati dai pediatri, che considerano, appunto, la spiaggia a misura di bambino.

Le località di mare italiane, spagnole e quest’anno anche romene insigniti del riconoscimento dei pediatri, che si sono aggiudicate la bandiera in termini di acqua pulita e bassa vicino la riva, spiaggia con sabbia predisposta per il gioco, controllo dei bagnini, vicinanza di locali e aree per il ristoro e per lo sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA