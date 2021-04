A Barcellona Nadal non sbaglia (quasi) mai: Tsitsipas crolla dopo 3 ore e mezzo!

A Barcellona Nadal non sbaglia (quasi) mai: Tsitsipas crolla dopo 3 ore e mezzo! Rafa dopo una partita durissima riesce ad avere la meglio sul greco per 6-4 6-7 7-5 in 3 ore e 38 minuti confermandosi dominatore sulla terra catalana continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 25 Aprile 2021.

