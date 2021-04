Paratici: “Pirlo resta in caso di Champions, non c’è piano B. Superlega, tante falsità”

domenica 25 Aprile 2021.

Paratici: “Pirlo resta in caso di Champions, non c’è piano B. Superlega, tante falsità”

Il dirigente bianconero prima della Fiorentina: “Agnelli è sereno e progetta il futuro, ci tiene al bene del calcio in generale e della Juventus. Dybala? Ne abbiamo sentito la mancanza”



