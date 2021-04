Fognini: “Non ho insultato nessuno, chiederò i danni d’immagine”

La Redazione24

lunedì 26 Aprile 2021.

Fognini: “Non ho insultato nessuno, chiederò i danni d’immagine”

Escluso per una parolaccia al giudice, Fabio assicura: “Non ho insultato nessuno, parlavo con me stesso. E se non viene accolto il ricorso…”.



