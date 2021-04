Juve, la Champions è in pericolo: le cinque mosse per scacciare l’incubo

Juve, la Champions è in pericolo: le cinque mosse per scacciare l’incubo L’anno scorso quota 78 dava accesso alle prime quattro: Pirlo ha di fronte tre partite alla portata ma fuori casa e gli incroci allo Stadium con le due squadre che hanno occupato in stagione il primo posto in classifica perso dalla Juve continua […]

La Redazione24

,

lunedì 26 Aprile 2021.

Juve, la Champions è in pericolo: le cinque mosse per scacciare l’incubo

L’anno scorso quota 78 dava accesso alle prime quattro: Pirlo ha di fronte tre partite alla portata ma fuori casa e gli incroci allo Stadium con le due squadre che hanno occupato in stagione il primo posto in classifica perso dalla Juve



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA