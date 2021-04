LIVE Alle 20.45 Lazio-Milan, le ufficiali: Pioli lancia Mandzukic, Inzaghi sceglie Lulic

Lazio-Milan: formazioni ufficiali | La DirettaCalcio d'inizio alle 20.45. Rossoneri all'Olimpico senza Ibrahimovic. Per i biancocelesti è l'ultima chance di tornare in corsa per i primi quattro posti

La Redazione24

,

lunedì 26 Aprile 2021.

