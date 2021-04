Primo spiraglio sul restauro della Chiesa Madre “Santa Maria de Plateis” di Cirò

Annunciato ufficialmente l’approvazione del progetto per la Chiesa Madre “Santa Maria de Plateis

Cirò,

lunedì 26 Aprile 2021.

A distanza di tre anni dalla chiusura della chiesa centrale de Plateis, uno spiraglio sulla sua apertura, lo scorso 14 aprile, nella sala consiliare del Comune di Cirò, alla presenza di Don Gino Gulizia, direttore dell’ufficio tecnico della diocesi di Crotone accompagnato dall’ing. Francesco Lorenzo ed alla presenza del sindaco Francesco Paletta, del vicesindaco Giovanna Stasi, del parroco Don Matteo Giacobbe, degli architetti Gagliardi, Ciccopiedi, Giardino, è stato annunciato ufficialmente l’approvazione del progetto per la Chiesa Madre “Santa Maria de Plateis“; ha scritto in una nota la vice sindaco Giovanna Stasi che ha seguito l’iter progettuale. Don Gulizia prosegue la Stasi- al quale vanno i nostri ringraziamenti, ha detto che entro otto mesi avranno inizio i lavori di messa in sicurezza e restauro. L’ iter è stato lungo, ma la Comunità tornerà a ritrovarsi nel suo centro cristiano, luogo di culto, di preghiera, ma soprattutto di aggregazione. I ringraziamenti scrive la vice- vanno a tutti coloro che a vario titolo hanno lavorato, supportato, seguito l’iter progettuale dall’ inizio alla fine senza esclusione. Per la Chiesa di Santa Maria De Plateis di Cirò vanno stabilite le effettive condizioni di degrado del tetto e l’eventuale pericolo per l’incolumità. Era stata chiusa per le varie infiltrazioni dal tetto e per gli intonaci cadenti lo scorso 30 agosto del 2018. Già qualche tempo fa c’era stato un primo sopralluogo congiunto tra i tecnici della Curia e quelli comunali, azione preceduta da una lettera che il Sindaco aveva inoltrato affinchè la curia rivedesse a suo tempo la decisione di chiusura temporanea del luogo di culto in attesa di una perizia supportata da una verifica congiunta. Si tratta di una delle più antiche chiese dell’antico borgo, in proposito si legge in un documento del 1444 rinvenuto nell’archivio storico di Crotone dall’esperto Andrea Pesavento, “risale a questi anni il primo documento che attesta la presenza della chiesa di S. Maria de Ypsigrò (oggi Cirò). Dal documento si ricava che la chiesa era stata concessa dal vescovo di Umbriatico Nicolaus (1447) a Mattia de Sarecino. Anche se la sua primitiva costruzione risalirebbe tra il 1200 ed il 1300 e originariamente dedicato a Santo Stefano. Nel corso dei secoli l’edificio è stato sottoposto a diversi rifacimenti, conseguenza anche dei danni subiti dai diversi terremoti che hanno colpito la Calabria. L’edificio per come appare attualmente venne costruito a metà del XIX secolo per volontà di Ferdinando II di Borbone. La facciata ha un aspetto imponente, con quattro finte colonne su un alto basamento che incorniciano il portone d’ingresso e finiscono in un enorme timpano. A sinistra della facciata si trova il campanile a base quadrata, diviso in tre livelli e dotato di un orologio. L’interno della chiesa è a tre navate con un soffitto a finti cassettoni decorato di azzurro. Sul transetto si eleva una grande cupola con ai lati due cupole più piccole, a cui si antepone un arco trionfale con lo stemma di Cirò. L’altare è in marmo policromo, decorato da piccoli putti. Alla fine delle navate sono poste due cappelle: la Cappella di Santo Stefano con un dipinto del martirio del Santo posto sopra l’altare, e dietro la Cappella del Sacramento, decorata con mosaici e marmi. Mentre di lato la Cappella del Santo Patrono . Ma ora che finalmente la macchina burocratica si è messa in moto, si spera che per davvero la chiesa possa essere restaurata e messa in sicurezza, per ritornare alla sua atavica bellezza, ed essere riconsegnata ai suoi fedeli, che attendono questo evento ormai da tre anni.

