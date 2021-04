Concorso Esercito 2021: reclutamento 4000 volontari VFP1, anche con Licenza Media

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata entro il giorno 8 maggio 2021

La Redazione

Roma,

martedì 27 Aprile 2021.

Aperto il bando 2021 per il reclutamento di volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano. Per il nuovo concorso VFP1 sono disponibili 4000 posti. La domanda di partecipazione, relativa al 1° blocco, deve essere presentata entro il il giorno 8 maggio 2021. Andiamo a scoprire insieme i dettagli.

Il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha pubblicato, infatti, il nuovo concorso Esercito finalizzato alla selezione di 4000 volontari in ferma prefissata di un anno. Il reclutamento per il bando VFP1 2020 è effettuato in due blocchi. I posti a concorso sono così suddivisi:

a) 1° blocco, 2.000 posti di cui:

– 1.907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

– 20 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”;

– 20 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale”;

– 20 per incarico principale “Muratore”;

– 20 per incarico principale “Falegname”;

– 10 per incarico principale “Fabbro”;

– 3 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme”.

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 9 aprile 2021 all’8 maggio 2021, per i nati dall’8 maggio 1996 all’8 maggio 2003, estremi compresi.

b) 2° blocco, 2.000 posti di cui:

– 1.907 per incarico principale che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

– 20 per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”;

– 20 per incarico principale “Idraulico Infrastrutturale”;

– 20 per incarico principale “Muratore”;

– 20 per incarico principale “Falegname”;

– 10 per incarico principale “Fabbro”;

– 3 per incarico principale “Meccanico di mezzi e piattaforme”;

La domanda di partecipazione può essere presentata dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2021, per i nati dal 30 giugno 1996 al 30 giugno 2003, estremi compresi.

REQUISITI GENERALI

Possono partecipare al bando di concorso Esercito 2021 per VFP1 i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

età compresa tra i 18 e i 25 anni;

assenza di condanne per delitti non colposi e di procedimenti penali in atto per delitti non colposi;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, o licenziati dallo stesso a seguito di procedimento disciplinare, o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, eccetto che per inidoneità psico fisica;

possesso di licenza media (diploma di istruzione secondaria di primo grado, ex scuola media inferiore);

(diploma di istruzione secondaria di primo grado, ex scuola media inferiore); non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

aver tenuto condotta incensurabile;

non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

idoneità psico fisica;

esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool o sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso non terapeutico;

non essere in servizio quali volontari nelle Forze Armate.

REQUISITI SPECIFICI

Si specifica, inoltre, che i candidati che intendono accedere ai posti previsti per incarico principale “Elettricista Infrastrutturale”, “Idraulico infrastrutturale”, “Muratore”, “Falegname”, “Meccanico di mezzi e piattaforme” e “Fabbro” devono possedere anche i titoli indicati in appendice al bando che rendiamo disponibile a fine articolo.

CARRIERA PROFESSIONALE E BENEFICI

L’ammissione al servizio VFP1 presso l’Esercito offre diverse opportunità per i giovani che intendono intraprendere una carriera militare, a cominciare dalla possibilità di accedere alle procedure di reclutamento dei VFP4, i volontari in ferma prefissata per 4 anni.

I posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo militare della Croce Rossa sono, inoltre, riservati ai VFP1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli per i quali è stato prolungato il periodo di ferma, ed i titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini al posto per cui si concorre e le specializzazioni acquisite sono considerati requisiti utili al fine della formulazione delle relative graduatorie.

Infine, brevetti e specializzazioni acquisiti durante il servizio militare VFP1 costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore.

DOMANDA E SCADENZA

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata attraverso l’apposita procedura informatizzata, accessibile tramite il portale web dedicato ai concorsi online del Ministero della Difesa. Le istanze dovranno essere inviate al sistema informatico centrale entro il giorno 8 maggio 2021 per l’accesso al 1° blocco.

