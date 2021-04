I vini Zito conquistano “due ori” al Berliner Winetrophy

I vini della Società Agricola Zito & f.lli snc continuano a ottenere successi in Europa

La Redazione

Cirò,

martedì 27 Aprile 2021.

Arrivano due prestigiose medaglie in oro al Berliner WineTrophy, il più grande concorso enologico Internazionale del Mondo. Il Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Lilio ed il Cirò Doc Rosso Classico Superiore Riserva Serra Falcone

Il Berliner Wine Trophy è diventato ormai il concorso vinicolo internazionale più importante e più grande del mondo con il patrocinio dell’OIV e dell’UIOE, e ogni anno riunisce esperti rinomati provenienti da tutto il mondo. Con il limite autoimposto di 7.000 vini ciascuno a febbraio e luglio, il BWT è il primo concorso internazionale di vini che ha introdotto un limite per motivi di qualità. Il premio quest’anno aveva questi numeri: 400 Giudici Internazionali, 13.600 Vini Registrati, 40 Paesi Rappresentati.

“Tutte le medaglie vinte ci inorgogliscono – dichiara Valentino Zito, amministratore della Società, ma sono particolarmente felice perchè le nuove medaglie d’oro di rappresentano un riconoscimento per il nostro lavoro, la conferma ed un’ulteriore garanzia di qualità dei nostri vini perchè quando in cantina i lavori vengono seguiti con scrupolo e passione, quando ogni bottiglia conserva gusto e la storia del nostro territorio, ogni riconoscimento è un successo che condividiamo con tutti coloro che negli anni ci scelgono, ma anche una grande vittoria per la Calabria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA