Il Milan è spremuto, Pioli fatica a rianimarlo: ora al tecnico serve un piano B

Il Milan è spremuto, Pioli fatica a rianimarlo: ora al tecnico serve un piano BL’allenatore non ha quasi mai deviato dal 4-2-3-1 ma le energie per interpretarlo al meglio scarseggiano: per lo sprint finale serve una mossa vincente continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 27 Aprile 2021.

