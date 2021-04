Natante imbarca acqua e finisce sul fondale del porto vecchio di Crotone, recuperato dai Vigili del Fuoco

Alle prime luci dell’alba di lunedì una squadra dei vigili del fuoco del comando di Crotone è intervenuta per il recupero di un natante

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

martedì 27 Aprile 2021.

Il Natante, per cause in corso di accertamento, aveva imbarcato acqua finendo sul fondale del porto vecchio di Crotone.

L’intervento per la sua complessità è durato qualche ora. I vigili del fuoco, con la collaborazione di un sommozzatore civile specializzato ed autorizzato ad effettuare interventi in mare, con l’ausilio dell’autogru giunta dalla sede centrale del comando di Crotone, portavano in superficie l’imbarcazione. Durante il recupero, tramite una motopompa si aspirava l’acqua e si prosciugava il vano motore, permettendo altresì ai proprietari il recupero delle reti che erano a bordo e la messa in sicurezza della stessa imbarcazione fonte di sostegno per i pescatori.

