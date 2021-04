Raffaele Renda si ferma alla 6^ puntata di Amici con l’inedito “Focu meu” dedicato alla Calabria

Raffaele esce dal programma a testa alta con l’ umiltà e il sorriso che l’hanno sempre accompagnato in questo lungo e difficile percorso

La Redazione

Lamezia Terme,

martedì 27 Aprile 2021.

Nato a Lamezia Terme (Catanzaro) Raffaele Renda è l’eliminato della sesta puntata del serale di Amici 20. Renda, che nel 2017 ha partecipato a Sanremo Young, faceva parte della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini che adesso rimangono in gara con soli due allievi.

Una voce davvero unica quella di Raffaele, caratterizzata da una grande estensione vocale, una timbrica molto personale e un impeccabile intonazione. Una voce capace di cantare le canzoni dei più grandi Artisti come: Mina, Michael Jackson, Beyoncé ,Rihanna ,Elisa, Domenico Modugno e tanti altri.

Una voce quella di Raffaele in grado di spaziare in vari generi musicali con molta presenza scenica .

Sul palco di Amici di Maria De Filippi ha presentato anche i suoi inediti: il Sole alle finestre, Senza Love, Tasto Reset, Sette Vite e infine Focu Meu che è un vero e proprio inno alla sua amata e amara terra la Calabria.

Raffaele esce dal programma a testa alta con l’ umiltà e il sorriso che l’ hanno sempre accompagnato in questo lungo e difficile percorso. Queste sono state le sue ultime parole prima di lasciare la scuola: “ questo è solo l’inizio”.

Alessandra Carelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA