Strongoli è lantica Petelia

Strongoli,

martedì 27 Aprile 2021.

I Consiglieri di Minoranza del Comune di Strongoli Ferdinando Greco, Francesco Sirianni, Vittoria Elena Tesoriere e Annunziato Cotrone nella giornata del 24 aprile, hanno protocollato formale richiesta per istituire un tavolo tecnico, chiedendo altresì di inserire il punto in Consiglio Comunale convocato per giorno 30 Aprile 2021.

Sabato scorso, di fatti, il Consigliere Ing. Greco aveva messo in luce un webinar su piattaforma Zoom, nella quale veniva presentato il libro “Castigione di Paludi è l’antica Petelia? Alla ricerca dell’identità per un autentico sviluppo” di Luigi Palermo, Daniela Francini e Carla Salamanca.

Giorno 21 aprile 2021, il quotidiano Gazzetta del Sud, pubblicava un articolo “Uno studio destinato a

riscrivere la storia della Sila greca – Dibattito sull’antica Petelia e sull’inesplorato sito archeologico di Castiglione di Paludi” con l’avallo e il pubblico appoggio del Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci.

“Siamo al paradosso” affermano i Consiglieri di Minoranza invitando l’intero Consiglio Comunale di Strongoli ad esprimersi unitariamente ed ufficialmente sulla questione Antica Petelia, tramite l’istituzione di un Tavolo Tecnico denominato “ Strongoli è l’antica Petelia”.

“Tocca a noi difendere, rievocare e rivivere la nostra Storia, la Storia di Strongoli” conclude la nota.

