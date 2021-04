Diletta furiosa si sfoga sui social: “Basta! Non sono una mangiauomini”

Diletta furiosa si sfoga sui social: “Basta! Non sono una mangiauomini”Dopo le indiscrezioni sulla rottura con Can Yaman e poi su una presunta love story con Ryan Friedkin, vice presidente della Roma, la Leotta rompe il silenzio: “Sono stanca, io non giudico mai nessuno” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

mercoledì 28 Aprile 2021.

