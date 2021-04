Emergenza coronavirus, in provincia di Crotone situazione inferiore a mille casi attivi

Anche se preoccupa sempre la saturazione dei reparti covid, dove risultano ricoverati 52 pazienti.

Nunzio Esposito

CROTONE,

mercoledì 28 Aprile 2021.

Nei primi due giorni della settimana in corso la situazione epidemiologica nella nostra provincia sembra aver preso un, seppur minima, curva in calo, attestandosi nettamente sotto i mille casi attivi: dai 1.022 di domenica, infatti, siamo scesi a 970 lunedì ed a 937 riportati nel bollettino Asp di ieri, anche se preoccupa sempre la saturazione dei reparti covid, dove risultano ricoverati 52 pazienti.

Quindici dei quali arrivano dalla stessa Crotone, che registra anche 270 soggetti in isolamento domiciliare (e purtroppo ben 18 decessi), altri 11 da Cirò Marina, con 110 casi totali, e 9 da Cutro, scesa a 155 positivi complessivi (erano 219 domenica).

In risalita invece i casi attivi di Isola Capo Rizzuto, dai 130 di tre giorni fa ai 143 di ieri, anche se quasi tutti in isolamento a casa.

Negli stessi tre giorni considerati, calano sensibilmente i numeri di Petilia Policastro (-10) e Mesoraca (-6), mentre a Belvedere Spinello, che fino alla settimana scorsa presentava un rapporto abitanti/positivi dello 0,8%, ieri si contavano ben 18 nuovi positivi, per un totale di 21 (pari al 1,7%).

Per gli altri comuni piccola o nessuna variazione: si va dai cali di Cotronei (-8) e Scandale (-6), +3 di Melissa, e +1 di Roccabernarda e Crucoli. Nel comprensorio cirotano Cirò Superiore scende dai 18 di domenica ai 14 di ieri, mentre Santa Severina (che era a zero casi) si riporta ora a 6 contagi e Umbriatico torna a far coppia con Carfizzi (unico comune da sempre free-covid) a quota zero.

Degli oltre 34mila tamponi effettuati in provincia di Crotone, 208 sono stati quelli disposti ieri, con 67 che hanno dato esito di positività (il 32,2%), mentre i vaccini somministrati in una giornata hanno superato di nuovo quota mille.

Complessivamente, nel crotonese, i casi di contagio sono stati ad oggi 5.366, pari al 3,1% della popolazione residente

