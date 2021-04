Inter, Napoli, Borussia Dortmund e… Se fossero le maglie a “salvare il calcio”?

mercoledì 28 Aprile 2021.

Tradizione, cultura, moda. E se fossero le maglie a “salvare il calcio”?Le divise speciali di Inter, Napoli e Borussia Dortmund, uscite ad aprile, sono l’ennesimo esempio della ricchezza di messaggi che possono essere veicolati dalle maglie da calcio. Uno strumento anche per incuriosire le nuove generazioni. Ne abbiamo parlato con Francesco Abazia e Walter D’Aprile di Nss, che ha realizzato una maglia in edizione limitata che unisce New York e Napoli.

