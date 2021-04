Stabilità, senatori, Cristiano: Pirlo può ancora salvare il finale di stagione

Stabilità, senatori, Cristiano: così Pirlo può ancora salvare il finale di stagioneIl contributo dei veterani dello spogliatoio, l’istinto del gol di Ronaldo e qualche certezza tattica al termine di una stagione con troppi cambiamenti: le chiavi da cui passa la volata per non perdere un posto in Champions continua a leggere su La Gazzetta dello […]

mercoledì 28 Aprile 2021.

