Torretta di Crucoli: Cucciolo rimane bloccato intercapedine canale scolo, salvato dai Vigili del fuoco di Cirò Marina

Intorno alle ore 16:20 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Torretta di Crucoli,

mercoledì 28 Aprile 2021.

Segnalato un cucciolo di cane finito in una intercapedine di un canale di scolo fatto con blocchi di cemento di una abitazione in via Pablo Picasso a Torretta di Crucoli.

All’arrivo sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Cirò Marina sentivano il lamento del cucciolo in fondo alla lungo canale che rasentava il muro di un deposito per attrezzatura agricola, scavando per oltre un metro con le mani per non ferire l’animale, sono riusciti ad estrarlo da sotto il terreno.

L’operazione di recupero è durata oltre un’ora, alla fine il cucciolo rifocillato veniva consegnato alle cure ed agli abbracci affettuosi della proprietaria che non riusciva a trattenere l’emozione e la commozione, ringraziando i vigili del fuoco per l’ottimo lavoro.

