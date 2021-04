Zero scaramanzie: ora le riunioni tra capi ultrà, poi scatta il piano festa-scudetto

Bando alle scaramanzie: ora le riunioni tra capi ultrà, poi scatta il piano festa-scudettoIn settimana previste delle riunioni tra i rappresentanti del tifo organizzato: possibile un confronto con il Comune per non rischiare in ottica Covid continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 28 Aprile 2021.

Bando alle scaramanzie: ora le riunioni tra capi ultrà, poi scatta il piano festa-scudettoIn settimana previste delle riunioni tra i rappresentanti del tifo organizzato: possibile un confronto con il Comune per non rischiare in ottica Covid

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA