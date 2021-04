Strongoli, controlli della Polizia locale in materia ambientale: sanzioni per 13mila euro

Il Comando di Polizia locale di Strongoli ha intensificato su tutto il territorio i controlli a tutela dell’ambiente ed a contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti in aree non autorizzate

Comunicato della Polizia Locale

Strongoli,

giovedì 29 Aprile 2021.

Negli ultimi giorni gli Agenti della Polizia Locale di Strongoli guidati dal Comandante Dott. Levato Carmine hanno elevato sanzioni per un ammontare complessivo di 13.000 euro per le violazioni delle norme a tutela dell’ambiente.

I controlli effettuati su tutto il territorio comunale in tutti questi mesi hanno prodotto ottimi risultati in materia di prevenzione ambientale infatti in diverse zone dove prima sorgevano discariche di rifiuti urbani o di rifiuti speciali oggi risultano bonificate, tutto questo è stato possibile grazie all’attività costante sul territorio messa in campo dagli Agenti della Polizia Locale e all’utilizzo di strumenti capaci di rilevare i trasgressori.

Con la stagione estiva alle porte e con il progressivo incremento della popolazione le attività saranno intensificate per mantenere sempre un territorio più pulito e salubre.

Il Sindaco Sergio Bruno ed il Comandante Carmine Levato nel ringraziare gli Agenti per il loro costante impegno ringraziano anche i tanti cittadini che grazie alla loro collaborazione e al senso di responsabilità aiutano ogni giorno a migliorare il territorio Strongolese.

