Cirò Marina: Il consiglio comunale dei ragazzi dell’I.C. Casopero sul podio del Premio Nazionale Scuola Digitale

Lo rende noto il Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Spinali

Cirò Marina,

venerdì 30 Aprile 2021.

Le attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina non sono state fermate dall’emergenza pandemica: gli alunni, con grande creatività e resilienza, sono riusciti a trovare nuovi spazi virtuali portando avanti momenti di interazione e di condivisione di proposte attive e fattive. Grazie all’uso del digitale i ragazzi dell’Istituto hanno interconnesso le competenze relative al curricolo verticale di Cittadinanza e Costituzione e le competenze digitali proposte dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 tenendo conto degli obiettivi posti dal PNSD e dall’Agenda 2030 dell’ONU.

Gli studenti hanno avuto la capacità di appropriarsi delle strutture e delle procedure relative all’uso responsabile dei media digitali, passando da consumatori passivi a consumatori critici e produttori responsabili di contenuti e nuove architetture sapientemente guidati dalla Prof.ssa Teresina Spataro e dalla Prof.ssa Vittoria Farao. Un grande ringraziamento va anche all’impegno degli alunni Davide Figoli, Lorenzo Tridico e Giuseppe Ventrice che hanno costruito sito web, forum attivo, spazi social e progetti in grafica 3D con grande maturità, impegno e serietà.

“Una nuova identità sociale e civica legata all’uso consapevole ed attento di spazi digitali e software usando modalità comunicative multimediali in un’ottica di consapevolezza, responsabilità e sviluppo del pensiero critico” afferma il Dirigente Scolastico Prof.ssa Graziella Spinali.

“Tutto si è sviluppato con grande naturalezza poiché i nostri meravigliosi ragazzi non hanno abbandonato il loro progetto e lo hanno integrato in maniera tale che prendesse una curvatura inaspettata, consentendo all’Istituto “Casopero” di partecipare al Premio Nazionale Scuola Digitale arrivando alla posizione di II classificato per la provincia di Crotone”. “Un grande orgoglio se pensiamo- sottolinea il Dirigente Spinali- che il Team Digitale in quest’anno scolastico è stato costruito dal nulla ed ha portato l’Istituto ad un così alto livello di innovazione e digitalizzazione anche grazie all’aiuto dell’Animatore Digitale Prof.ssa Angela Vulcano e dell’impegno di tutto il meraviglioso team docenti dei tre ordini scolastici che, anche in DAD sta facendo un lavoro egregio”.

Risvolti inaspettati e grandi conferme per Istituto Comprensivo “Casopero” che si rivela una realtà scolastica in forte crescita con grandi competenze, professionalità e capitale umano in grado di contribuire fortemente alla crescita culturale e sociale del nostro territorio.

