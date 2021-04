Incarico al Comune di esperti su implementazione interventi in favore nuclei familiari nei comuni dell’Ambito Sociale di Crotone

Crotone,

venerdì 30 Aprile 2021.

E’ stato pubblicato sul sito dell’Ente l’avviso pubblico per la costituzione di una long list di esperti per il conferimento di incarichi professionali per l’implementazione di interventi in favore di nuclei familiari nei comuni dell’ambito sociale di Crotone.

L’ambito sociale di Crotone comprende i comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, Scandale e Crotone che è comune capofila.

L’obiettivo dell’avviso è la costituzione di un elenco di esperti a cui affidare incarichi esterni, ai sensi di legge, per implementare i servizi sociali nell’ambito del distretto.

E’ prevista la selezione di numerose figure professionali: psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, mediatori familiari, mediatori culturali, tecnici della riabilitazione psichiatrica, operatori socio – sanitari.

I soggetti interessati dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo protocollocomune@pec.comune.crotone.it entro e non oltre il 15 maggio 2021 la domanda redatta secondo l’avviso pubblico corredata dai relativi allegati pubblicati sul sito del Comune di Crotone.

