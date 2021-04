Nasce il primo circolo online del Pd a Crotone

Prima assemblea, domenica sera

Crotone,

venerdì 30 Aprile 2021.

E’ nato a Crotone il primo circolo On Line del Pd, il secondo in Calabria. Il circolo, fondato su richiesta di 37 simpatizzanti e tesserati e autorizzato dall’organizzazione nazionale del Pd, è intitolato alla memoria di Nilde Iotti, madre Costituente e primo presidente della Camera donna. L’intitolazione si sposa con la volontà dei fondatori del circolo di perseguire i valori della democrazia, del lavoro, del coinvolgimento attivo delle donne nella politica della città. L’obiettivo è quello di riprendere la discussione sui temi più urgenti per l’intero territorio provinciale: l’ambiente, il lavoro, la salute.

Il circolo si riunirà nella prima assemblea, riservata agli iscritti, domenica sera. In quella circostanza sarà eletto un coordinatore che a sua volta poi, nominerà un coordinamento. Nella seduta di domenica l’assemblea scriverà anche il manifesto politico del circolo.

Come primo atto una delegazione di due persone, scelta tra i 37 fondatori, sarà presente sabato 1 maggio nei pressi della Chiesa del Ss. Salvatore a Fondo Gesù dove qualora sarà possibile rispettando le misure anticovid, prenderà parte alla messa che il vescovo Angelo Panzetta celebrerà al fianco dei lavoratori dell’Abramo Customer Care. Celebrare la festa dei lavoratori, pur nelle difficoltà del momento, è un dovere morale nei confronti della comunità del centro-sinistra, e nei confronti della città di Crotone, che vede nella tematica del lavoro una piaga mai curata dalla chiusura delle fabbriche in poi.

