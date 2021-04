Rifondazione Juve: Elkann vede Agnelli, il futuro sarà di Nasi? E Allegri è più vicino

La Redazione24

,

venerdì 30 Aprile 2021.

Rifondazione Juve: Elkann vede Agnelli, il futuro sarà di Nasi? E Allegri è più vicino I Il presidente di Exor va alla Continassa. Per l’area tecnica Pirlo e Paratici verso l’addio, Nedved in bilico. In salita le azioni di Giuntoli come nuovo d.s.

