Roma, il sogno diventa incubo: avanti al 45’, poi United dilagante. Ed è 6-2

Roma, incubo United! Primo tempo in vantaggio, poi i Red Devils dilagano: 6-2Nonostante tre infortuni nei primi 37’ (Veretout, Lopez e Spinazzola) i giallorossi tengono un tempo, poi sprofondano: Cavani e Fernandes mettono in ginocchio Fonseca, e finisce in goleada continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 30 Aprile 2021.

Roma, incubo United! Primo tempo in vantaggio, poi i Red Devils dilagano: 6-2Nonostante tre infortuni nei primi 37’ (Veretout, Lopez e Spinazzola) i giallorossi tengono un tempo, poi sprofondano: Cavani e Fernandes mettono in ginocchio Fonseca, e finisce in goleada

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA