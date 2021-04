Roma, per la finale ora serve un’impresa. Al ritorno deve vincere con 4 gol di scarto

Roma, per la finale ora serve un’impresa. Al ritorno deve vincere con 4 gol di scartoI giallorossi devono vincere giovedì prossimo all’Olimpico per 4-0 o 5-1. In caso di 6-2 si dovranno disputare i supplementari e poi eventualmente i rigori continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 30 Aprile 2021.

