“You are welcome”: i tifosi esaltano Lukaku. Guarda il grande omaggio a San Siro

La Redazione24

,

venerdì 30 Aprile 2021.

“You are welcome”: i tifosi omaggiano Lukaku. Guarda il nuovo murale a San Siro Romelu Lukaku sempre più nel cuore dei tifosi dell’Inter. Nella notte, in zona San Siro, è comparso un nuovo murale dove il belga è raffigurato nella momento della sua classica esultanza dopo il gol. Di fianco la scritta: “Dear Milano, you are welcome”

