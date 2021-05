Al via i festeggiamenti di San Cataldo a Cirò Marina

Causa misure Anti-Covid niente processioni a piedi e riti civili

La Redazione

Cirò Marina,

sabato 01 Maggio 2021.

La festa che il popolo di Cirò Marina tanto attende è alle porte: la festa di San Cataldo, patrono della città, al quale tutti si affidano per ritrovare luce e speranza smarrite in questo burrascoso periodo. Anche quest’anno, però, la festa non sarà piena del suo splendore.

Andiamo con ordine.

In tempi record la Chiesa Madre è stata messa in “sicurezza preventiva” dopo un sopralluogo avvenuto alla presenza del parroco Don Tomàs, del sindaco Sergio Ferrari, dei tecnici della Curia e di un gruppo di tecnici coadiuvati dal parroco per conto della Parrocchia, i quali hanno dato il benestare per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza.

La Chiesa avrà, quindi, le porte aperte per la tanto attesa e partecipata celebrazione della Novena che avverrà, rispetto allo scorso anno, con la presenza limitata dei fedeli che dovranno comunque seguire le direttive anti-Covid già seguite in altre parrocchie, con l’aiuto di volontari e forze dell’ordine.

Come si svolgeranno i festeggiamenti?

La Novena inizierà, come tradizione, sabato 1 Maggio nella Chiesa di San Francesco alle ore 8, mentre il pomeriggio verrà celebrata nella Chiesa di San Giuseppe. Un modo per ringraziare la comunità di quel rione per aver “ospitato” la statua del Santo Patrono durante questo periodo.

Domenica 2 Maggio San Cataldo tornerà a casa! Messa e Novena verranno celebrate alle ore 8 ed alle ore 18 fino al 7 Maggio.

Per quanto riguarda i giorni 8, 9 e 10 si attendono autorizzazioni degli enti competenti per lo svolgimento dei riti di forma prettamente religiosa. E’ da escludere a priori processioni a piedi e riti civili.

Come sopra citato, rispetto allo scorso anno, ci sarà la presenza dei fedeli (in forma limitata) in Chiesa. Un auspicio per guardare al futuro con ottimismo nella speranza che “San Cataldo 2022” sarà un ritorno alla normalità.

La Novena e tutti i momenti religiosi saranno trasmessi in diretta Facebook dalla pagina Parrocchia San Cataldo, per dare a tutti i fedeli impossibilitati per vari motivi, di poter pregare da casa.

Evviva San Cataldo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA