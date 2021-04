Corsa Champions, si alza l’asticella: (almeno) 76 punti per l’Europa

La Redazione24

,

sabato 01 Maggio 2021.

Corsa Champions, si alza l’asticella: (almeno) 76 punti per l’EuropaDall’Atalanta alla Lazio, a 5 turni dalla fine del campionato ancora 5 squadre in corsa per tre posti, una concorrenza che ha fatto lievitare la classifica necessaria per qualificarsi

