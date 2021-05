Crotone saluta la A, ma non è tutto da buttare: per Simy e Messias stagione da incorniciare

La Redazione24

,

sabato 01 Maggio 2021.

Crotone saluta la A, ma non è tutto da buttare: per Simy e Messias stagione da incorniciareRetrocessione aritmetica con 4 gare di anticipo. La “scossetta” di Cosmi non è bastata: 26 sconfitte e record negativo di punti. Ma adesso sugli attaccanti si scatenerà un’asta di mercato

