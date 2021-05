Ferrari, Leclerc: “Che fatica”. Sainz: “Più feeling con la macchina”

La Redazione24

,

sabato 01 Maggio 2021.

Leclerc: “Faccio fatica”. Sainz: “Sento la macchina più mia” Umori contrastanti in casa Ferrari dopo le qualifiche di Portimao, con Charles Leclerc8°, e Carlos Sainz 5°. Lo spagnolo per la prima volta davanti al compagno di scuderia in qualifica. Strategia diversa nel GP di F1 per i piloti: il monegasco partirà con le medie, mentre il n° 55 monterà le morbide al via

