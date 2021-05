GP Portogallo, Bottas in pole per 7 millesimi su Hamilton. Ferrari, Sainz è 5° e Leclerc 8°

F1 GP Portogallo, Bottas in pole per 7 millesimi su Hamilton. Ferrari, Sainz è 5° e Leclerc 8°Il finlandese della Mercedes soffia la pole position numero 100 a Lewis Hamilton, terzo Max Verstappen davanti al compagno di squadra Sergio Perez. Carlos Sainz mette la Ferrari numero 55 in quinta piazza, mentre Charles Leclerc chiude 8° […]

La Redazione24

,

sabato 01 Maggio 2021.

