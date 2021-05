“Il manuale per tutti” esercizi svolti di economia aziendale del Prof. Giuseppe Santoro

Dalle scritture in pd al bilancio. Questo il titolo dell’importante libro che il prof. GIUSEPPE SANTORO ha scritto e pubblicato con la casa editrice VELIERO edizioni

Cirò Marina,

sabato 01 Maggio 2021.

Un manuale che sicuramente mancava e sarà di grande utilità e aiuto ai giovani studenti degli Istituti tecnici e professionali. Scritto con linguaggio tecnico ma semplice, accendendo un faro sulle conoscenze necessarie per meglio seguire e comprendere lo studio di questa importante materia.

Il prof. Giuseppe Santoro è nato a Cirò (KR) nel 1957; sposato con Antonella Oliverio ed un figlio, Raffaele, studente universitario. Docente di economia aziendale presso I.I.S “G. Gangale” di Cirò Marina (KR), iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all’albo dei revisori contabili. E’ stato Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Provincia di Crotone e della Camera di Commercio di Crotone, nonché Revisore presso altri enti. Ha svolto incarichi come esperto e tutor nei progetti Pon e Por. Ha partecipato a numerosi seminari di interesse economico-finanziario. Da anni svolge un’intensa attività di collaboratore del Dirigente Scolastico.

Il suo amore per la materia, ma anche per l’insegnamento, sono evidenti nel suo percorso di docente, per la stima e l’affetto dei suoi tantissimi alunni. Un affetto che il prof. Giuseppe Santoro, pur essendo prossimo alla pensione, non smette di dimostrare, e questa sua pubblicazione non solo ne è prova concreta, ma fa ben comprendere che un vero insegnante lo è per sempre, anche quando smette di lavorare, perché quello dell’insegnante è un mestiere che accompagna i giovani nella vita e per la vita. Il prof. Giuseppe Santoro ha dedicato l’opera alla cara sorella Maria che, purtroppo, non ha mai conosciuto. Ma è anche dedicato a tutti i suoi studenti, alle giovani menti che si sono nutriti di sapere per la vita in ogni sua lezione, con spirito del dovere ma anche con il profondo affetto che da sempre lo lega ai suoi alunni. Essere insegnante è essere maestri di vita, il prof. Giuseppe Santoro ne è un grande esempio.

