Scuola, Graduatorie III fascia ATA: 2.178.949 le domande pervenute

Si sono conclusi alle ore 23.59 dello scorso 26 aprile i termini per l’invio delle domande per l’immissione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, per il triennio 2021/2023

Roma,

sabato 01 Maggio 2021.

Le domande pervenute sono state 2.178.949. Per la prima volta, quest’anno la procedura si è svolta interamente online. Era possibile presentare domanda per uno o più dei seguenti profili: assistente amministrativo; assistente tecnico; cuoco; infermiere; guardarobiere; addetto alle aziende agrarie; collaboratore scolastico. Era possibile indicare nella domanda sino a 30 istituzioni scolastiche nella medesima provincia. Queste saranno valide, in presenza di organico, per tutti i profili professionali cui l’interessato ha titolo.

