Calcio Under 17: Crotone vs Lecce 2-0

Quattro vittorie su quattro partite per la nostra Under 17 che al Baffa di Cotronei batte anche il Lecce e sale a 12 punti in classifica

La Redazione

Crotone,

domenica 02 Maggio 2021.

CROTONE: Lucano; De Paola, Ferrante, Palermo, Filosa, Abbruzzese, Lagani (1’st Sibilla), Rossi (11’st Olivieri), Chiarella (39’st Carbone), Cantisani (45’st Iaquinta), Nisticó (1’st Aprile). A disp: Falbo, De Lorenzo, Giancotti, Spadaro. All. Lomonaco

LECCE: Bufano; Russo (33’st Morelli), Orfano (33’st Filippi), Borgo, Pascalau, Leuzzi, Daka (18’st Agrimi), Lippo (33’st Convertino), Carrozzo (36’st Caserta), Gallorini (18’st Fornaro), Milli (1’st De Giorgi). A disp: Dima, Zecca. All. Maragliulo

Arbitro: Monesi di Crotone

Reti: 19’st Olivieri, 46’st Iaquinta

Ammoniti: Rossi (C), Lippo (L)

Quattro vittorie su quattro partite per la nostra Under 17 che al Baffa di Cotronei batte anche il Lecce e sale a 12 punti in classifica. I ragazzi di Lomonaco rifilano due reti ai giallorossi e il successo arriva dalla panchina con i subentrati Olivieri (19’st) e Iaquinta (46’st). Con questa vittoria i rossoblù salgono a quota 12 punti nel proprio girone saldamente al comando e nella prossima giornata osserveranno un turno di riposo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA