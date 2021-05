Cirò Marina, rientro in classe lunedì 3 Maggio 2021 per tutte le scuole di ogni ordine e grado

La nota del Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari

Cirò Marina,

domenica 02 Maggio 2021.

Cari Concittadini, ho il piacere di comunicarVi che il numero dei contagi è in diminuzione; il tasso di incidenza dei positivi Covid-19 negli ultimi 7 giorni nel territorio comunale è ampiamente al di sotto della soglia critica!

Pertanto, pur raccomandando la massima prudenza ed il pieno rispetto delle regole, da lunedì 3 Maggio 2021 si tornerà regolarmente alla didattica in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’Infanzia ed i servizi educativi per l’Infanzia.

Ovviamente, fermo restando quanto previsto dall’apposito Decreto Legge Nazionale e dall’Ordinanza Regionale.

Sono certo che tanti bambini saranno felici di ritornare a scuola in presenza!

Ringrazio il mio “piccolo” amico Salvatore, frequentante la scuola primaria “Butera”, per le belle parole espresse nella lettera, che mi è stata recapitata nella Cassetta del Cittadino!

Amo ascoltare la voce dei bambini!

Buon rientro a scuola in presenza ai nostri bambini, ai nostri ragazzi ed a tutto il personale scolastico!

