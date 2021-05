Gigio agli ultrà: “Voglio restare, deciderò io”. I tifosi: “Puoi essere il nostro Totti”

Donnarumma agli ultrà: “Voglio restare, deciderò io”. I tifosi: “Puoi essere il nostro Totti”Filtrano altri dettagli dal faccia a faccia di ieri a Milanello tra portiere e curva, che gli chiede di non giocare con la Juve a meno che Gigio non prenda posizione netta in settimana. Il pianto liberatorio continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

domenica 02 Maggio 2021.

